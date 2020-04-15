دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تكشف عن هاتف iPhone SE 2020 بتصميم iPhone 8 وسعر يبدأ من 399 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة ابل النقاب اليوم عن هاتف iPhone SE الجديد الذي ينطلق بتصميم هاتف iPhone 8 مع رقاقة A13، وتحسينات في إعدادات الكاميرة مع سعر 399 دولار.

يتميز هاتف iPhone SE الجديد بشاشة Retina HD بحجم 4.7 إنش، مع تقنية True Tone، ودعم Dolby Vision، كما يدعم تشغيل محتوى HDR10، ويضم إطارات بحجم كبير، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة إلى أسفل الشاشة كما في هاتف iPhone 8.

ويدعم هاتف iPhone SE الجديد رقاقة معالج A13 التي قدمت من ابل في هواتف iPhone 11، كما تدعم رقاقة المعالج كاميرة الهاتف، حيث يضم الهاتف مستشعر 12 ميجا بيكسل للكاميرة الخلفية بفتحة عدسات f/1.8، مع تحسينات في Smart HDR بفضل آداء raw في رقاقة المعالج.

أيضاً يدعم الهاتف لقطات portrait من خلال تقنية “استشعار العمق الأحادي” التي ترتكز على التعلم الآلي لإدراك العمق والوجوه، كما تدعم الكاميرة تثبيت “سينمائي” في تسجيل الفيديو، وتدعم أيضاً تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع صوتيات ستريو.

وفي الكاميرة الأمامية يضم هاتف iPhone SE للعام 2020 مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل، مع نمط portrait المميز للكاميرة الرئيسية ومؤثرات خاصة.

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ابل تقدم الهاتف مع شاحن 5W في محتوى الصندوق، إلا أن الهاتف يدعم تقنية الشحن بقدرة 18W، لذا سيحتاج المستخدم إلى محول لدعم قدرة الشحن في الهاتف، التي تتيح شحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة.

هاتف iPhone SE 2020 يدعم أيضاً تقنية Wi-Fi 6، وشبكات LTE-A، كما يدعم اثنان من شرائح SIM أحدهما eSIM، كما يأتي الهاتف بمعايير IP67 لمقاومة الماء والغبار، حيث يقاوم الماء عند عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.

ابل تقدم هاتف iPhone SE للعام 2020 بألوان الأبيض، الأحمر، إلى جانب الأسود، على أن يبدأ الحجز المسبق في 17 من أبريل، ويتم شحن الهاتف في 24 من أبريل، بسعر 399 دولار للنموذج الرئيسي المميز بسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعة 128 جيجا بايت بسعر 449 دولار، أو نموذج بسعة 256 جيجا بايت بسعر 549 دولار.

المصدر

هذا الموضوع ابل تكشف عن هاتف iPhone SE 2020 بتصميم iPhone 8 وسعر يبدأ من 399 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.