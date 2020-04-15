اليمن.. أهالي المعتقلين يدعون لإنقاذ أبنائهم من "بئر أحمد" بعدن

عدن/ فؤاد مسعد/ الخليج 365

ناشد أهالي المعتقلين في سجن "بئر أحمد" بمدينة عدن جنوبي اليمن، الأربعاء، المجتمع الدولي التدخل العاجل لإطلاق سراحهم "بعدما عجز القضاء المحلي عن إنصافهم"، وفق بيان.

ودعا الأهالي، في البيان، المجتمع الدولي إلى الإطلاع على ظروف أبنائهم المعتقلين في هذا السجن (يخضع لسيطرة قوات مدعومة من دولة الإمارات)، وإجراءات حماية صحتهم وسلامتهم بعد مرور سنوات على اعتقالهم دون توجيه أي تهمة لهم.

وحثوا "جميع المناصرين للحرية والمدافعين عن كرامة الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم" على "التدخل الفعلي العاجل والمباشر لدى الجهات المختصة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين".

وشدد أهالي المعتقلين على أن "دول العالم تخوض صراعها الوجودي حاليًا ضد فيروس كورونا، وتتخذ تدابير وقائية وصحية في كل مكان، وتجهز المستشفيات وتخلي السجون خوفًا من انتشار الوباء، لكن العكس يحدث، حيث الإهمال في سجن بئر أحمد، ولذلك فإن احتمال وصول الإصابات إلى المعتقلين وارد".

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وأصدرت النيابة الجزائية بعدن، في مارس/ آذار 2018، قرارًا بالإفراج عن المعتقلين في سجن "بئر أحمد"، الذين لم يثبت تورطهم بارتكاب أية أعمال جنائية.

وحسب منظمات دولية حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش"، توجد في عدن مرافق احتجاز غير رسمية وسجون سرية، ويتم منع أهالي المعتقلين من زيارتهم.

وسجلت الحكومة اليمنية، الجمعة الماضي، إصابة بالفيروس، هي الأولى في بلد يعاني انهيارًا شبه تام في القطاع الصحي، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام.

وإجمالًا، أصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و51 ألفا بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 132 ألفًا، وتعافى أكثر من 507 آلاف، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.