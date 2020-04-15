"ي ب ك" الإرهابي يدعو لقتل مليوني شخص بإدلب

أنقرة/الخليج 365

دعا إبراهيم إبراهيم، المنسق الإعلامي لما يسمى بـ"مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، إلى قتل مليوني سوري في إدلب بحجة أنهم "إرهابيون".

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على تلفزيون سوريا، الثلاثاء.

واستنكر إبراهيم، تقديم منظمة الصحة العالمية دعماً طبياً لمناطق سيطرة المعارضة في إدلب شمال غرب سوريا، وادعى بأن "الموجودين في إدلب هم إرهابيون" وأن "الدعم مقدم للإرهابيين".

وبعد أن قال إبراهيم : "الموجودون في إدلب هم إرهابيون"، وجه له مقدم البرنامج سؤال "هناك 4 ملايين مدني في إدلب، كلهم إرهابيون؟".

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ورد إبراهيم بالقول: " إذا لم نقل 75 بالمئة، فخمسون بالمئة منهم، إرهابيون ويجب قتلهم".

وعاد مقدم البرنامج وقال: "هل هذا من المنطق؟ بشار الأسد لم يقتل 2 مليون شخص!".

فأجاب إبراهيم بالقول: "أنا قلت إذا كان هناك 4 ملايين شخص في إدلب، فمليونان منهم إرهابيون بالفعل، وأنا مسؤول عن كلامي".



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