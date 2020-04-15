وفيات كورونا ترتفع إلى 183 بمصر و33 في الإمارات

إسطنبول / الخليج 365

ارتفعت الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 183 في مصر و33 بالإمارات، مساء الأربعاء، إثر تسجيل 5 حالات جديدة في كل من البلدين، حسب بيانين رسميين.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 155 إصابة و5 وفيات جديدة جراء الفيروس، فيما تعافي 39.

وأوضحت أنه بذلك ارتفعت حصيلة الفيروس بالبلاد حتى الأربعاء، إلى 2505 إصابة من ضمنها 183 وفاة و553 حالة تعاف.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 432 إصابة و5 وفيات جديدة جراء الفيروس، فيما تعافي 101.

وبذلك ترتفع حصيلة الفيروس في الإمارات إلى 5365 إصابة من ضمنها 33 وفاة و1034 حالة تعاف، حسب وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و57 ألفا، توفي منهم أكثر من 133 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 508 آلاف، حسب موقع "Worldomete" . الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.