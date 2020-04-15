إسرائيل.. 5 وفيات بـ"كورونا" و455 إصابة

زين خليل / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، تسجيل 6 وفيات و455 إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت: "بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12 ألفا و501، من ضمنها 130 وفاة، و2563 حالة تعاف"، حسب قناة "كان" الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن المصابين بينهم 180 حالة "خطيرة".

وإجمالًا، أصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و69 ألفا بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 133 ألفًا، وتعافى أكثر من 508 آلاف، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.