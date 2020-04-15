كورونا.. ليبيا تفرض حظر تجوال شامل 10 أيام‎

وليد عبد الله / الاناضول
أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، فرض حظر تجوال شامل، اعتبارا من الجمعة، لمدة 10 أيام، ضمن تدابير مجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، الأربعاء بالعاصمة طرابلس، بعد ساعات من إعلان ارتفاع عدد الإصابات بالوباء بالبلاد إلى 35.
وأوضحت اللجنة أن الحظر سينفذ بشروط؛ وهي إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم، والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية.
وأضافت أن الحظر يستثني أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع، وسيارات الإسعاف، وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز.
وأشارت إلى أنه سيسمح بالتنقل سيرا على الأقدام، بشكل فردي يوميا، من الساعة الــ8 حتى الــ 2 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، دون استعمال السيارات، مع الالتزام بإجراءات السلامة بارتداء الكمامات.
وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد بن عمر، إن "الشعور الزائف لدى المواطنين بالأمان من فيروس كورونا تسبب في خروجهم من بيوتهم والتزاحم مجددًا".
وأضاف بالمؤتمر الصحفي نفسه، أن "الوضع الوبائي ليس خطيرا، وفي نفس الوقت غير مطمئن لدرجة تسمح لنا برفع الحظر الجزئي".
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