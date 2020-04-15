الجيش الليبي يصد هجوما لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس

ليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، الأربعاء، أنها تمكنت من صد هجوم لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي طرابلس.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، للأناضول، إن قواتهم "تمكنت من صد هجوم لمليشيات حفتر بمحور عين زارة، جنوبي العاصمة، بعدما مهدت لهجومها بقصف عنيف وعشوائي بقذائف الهاون".

وأضاف المجعي أن قوات الحكومة لا زالت تحافظ على تمركزاتها، وأفشلت محاولات مليشيات حفتر للتقدم.

وفي سياق متصل، حذرت السفارة الأمريكية بليبيا، في تغريدة عبر "تويتر"، من أن تصاعد العنف يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، ويعرّض المدنيين لخطر مميت، ويحوّل الموارد عن مسار الاستجابة لجائحة "كورونا".

كما جددت بعثة الأمم المتحدة بليبيا، في بيان الأربعاء، دعوة أطراف الصراع في البلاد إلى "هدنة إنسانية" لمواجهة الفيروس.

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وسجلت ليبيا، حتى مساء الأربعاء، إصابة 35 شخصًا بـ"كورونا"، توفى أحدهم، وتعافى 9.



ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة "كورونا"، إلا أنها تواصل هجومًا، بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة، في 26 من الشهر الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وضمن "عاصفة السلام"، تمكنت القوات الحكومية، الإثنين، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين من مليشيات حفتر، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

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