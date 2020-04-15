الصومال.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 5

أعلنت وزارة الصحة الصومالية، الأربعاء، ارتفاع الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 5، والإصابات إلى 80.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"، أنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 5".
وأضافت أنه "تم اكتشاف 20 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 80 حالة، بينهم أجنبيان".
وإجمالًا، أصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و52 ألفا بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 132 ألفًا، وتعافى أكثر من 508 آلاف، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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