الصحة العالمية تدعو العالم إلى الوحدة لمكافحة كورونا

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تعهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأربعاء بأن المنظمة ستواصل كفاحها ضد فيروس كورونا المستجد دون “خوف أو محاباة” ، داعيا إلى التضامن بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستتوقف عن تمويل المنظمة.
وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف “هذا وقت يتعين علينا جميعا فيه أن نتحد في كفاحنا معا ضد تهديد مشترك”.
وحذر تيدروس بالقول: “عندما نكون منقسمين، يستغل فيروس كورونا الشقوق التي بيننا”.
واتهم الرئيس ترامب منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء بالتستر على تفشي الفيروس والانحياز إلى جانب الصين في معارضة فرض قيود على السفر و”الإشادة بالصين لما وصفتها بالشفافية”.
وتراجع منظمة الصحة العالمية حاليا تأثير سحب التمويل الأمريكي وستبحث عن سبل لسد أي فجوات مالية.
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