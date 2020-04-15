«الداخلية» تهيب بالمواطنين والمقيمين البقاء بالمنازل

أهابت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل

وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وكذلك مساعدة الجهات الأمنية من أداء مهامها.

وكانت وزارة الداخلية قد حذرت من مخالفة قرارات منع التجول، وأن الغرامة بانتظار المخالفين والتي تبلغ 10000 آلاف ريال في المرة الأولى، وفي المرة الثانية الغرامة بمبلغ 20000 آلاف ريال ، وفي المرة الثالثة السجن بمدة لا تزيد عن 20 يوم ، عدا الفئات المستثناة ، مع التأكيد على استخراج تصريح التنقل .

فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الوزارة وقطاعاتها الأمنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، دون الحاجة للمراجعة الميدانية، موضحة أن منصة أبشر تقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون مستفيد وتوفر أكثر من 200 خدمة ما بين إجرائية واستعلامية.