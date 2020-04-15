تعليم_عسير يصرف 9ملايين مكافآت الطلاب والطالبات

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، صرف 9114519 ريالا ، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهر جمادى الآخرة ، من العام الدراسي الجاري .

وكانت إدارتا خدمات الطلاب و الشؤون المالية قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع .