الوجه الآخر …. لكورونا

قدر الله سبحانه وتعالى خلال القرون الأربعة الماضية أوبئة كثيرة كان لها بالغ الأثر في الأرواح وجميع نواحي الحياة، منها الطاعون، الكوليرا، الإنفلونزا، وصولًا إلى كورونا.

حيث كل مائة عام تأتي جائحة تضرب العالم، ففي عام 1720 ضرب فرنسا الطاعون وبعدها بمائة عام أي في حوالي 1820 ضرب الكوليرا أندونيسيا وتايلند والفلبين وفي عام 1920ضربت الإنفلونزا الأسبانية دولة أسبانيا وقتلت أكثر من مليون إنسان .

وفي عامنا الحالي 2020 ظهر كابوس كورونا الذي بدأ من ووهان – المصدر الأساسي له – من أكثر الدول تقدمًا ( الصين ) .

هذه الأزمات الكونية تظهر لنا قدرة الله سبحانه وتعالى وما قدر على الإنسان من ولادته وحتى موته فلا تموت حتى تستوفي رزقها، وحكمته في أنه سلط مخلوقاته بعضها على بعض وجعل الأيام دول بين الناس، لتدل على أن هذه الدنيا دار ابتلاء وليست دار قرار، وأن هذه الابتلاءات لحكمة يعلمها الله ، وأن أمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، ونتعلم أيضًا أن المحن ليست شرًا محضًا بل فيها من الخير الكثير والذي يتجلى في الرجوع إلى الله ومحاسبة النفس في التقصير، كذلك التزام التعليمات والتوجيهات من قادتنا هي جهاد من نوع آخر، إقامة الصلوات في البيت لها أجر كذلك حيث من السنة إقامة صلاة النافلة في البيت لحديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تجعلوها قبورًا، جلوسنا في البيت نحمي بعضنا البعض من كثرة الإصابات، كورونا ليس شرًا محض بل فيه جوانب خير ورجوع الناس لفطرتها وأخلاقها وقيمها، من الأعمال التطوعية والمبادرات في مساعدة الأكثر ضررًا بالفيروس، وفجر الخير الكثير في قلب المسلم ،كورونا أوضح للعالم من هي دول السلام ودول حقوق الإنسان .ومن هي قائدة العالم .

سترحل أزمة كورونا ويبقى أجر الصبر عند البلاء والحمد على نعمه الكثيرة التي لا تحصى .

سترحل أزمة كورونا وسيذكر التاريخ لأجيالنا القادمة ما صنعته الدولة الكبرى المملكة العربية السعودية من مواقف بطولية وسيشهد التاريخ على ذلك

كتبه: حياة بنت معيوف القصيري