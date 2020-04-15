الأردن: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالى 401 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 401 حالة.
وقال وزير الصحة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية - إنه تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 250 حالة.
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الأربعاء إن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.
لكن الرزاز قال إن الحكومة لن ترفع حظرا للتجول فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين.
وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس، وأعلنت السلطات الأردنية، حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منذ 10 أيام.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.
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