ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا تداعيات فيروس كورونا مع رجل الأعمال بيل جيتس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا مع رجل الأعمال ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، لمناقشة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديا كبيرا ويحتاج لتعبئة وتنسيق قدرات الحكومات والمؤسسات الخاصة وإطلاق المبادرات الفاعلة.

وقال محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:" ناقشت والصديق بيل جيتس، خلال اتصال هاتفي، تداعيات فيروس كورونا.. العالم يواجه تحديا كبيرا ويحتاج لتعبئة وتنسيق قدرات الحكومات والمؤسسات الخاصة، وإطلاق المبادرات الفاعلة، لتعزيز خطط مواجهة الفيروس.. بيل غيتس من رواد العمل الإنساني في جميع الظروف والأوقات".



محمد بن زايد

يشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسى قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات، إضافة إلى أزمة "وباء كورونا " فى العالم وآخر مستجداته وتداعياته على مختلف المستويات.

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كما تناول الاتصال إجراءات البلدين الشقيقين في التعامل مع الفيروس، وآليات التنسيق والتعاون فيما بينهما لاحتواء آثاره السلبية على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها.

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال - إلى التعاون والتضامن وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات وتونس في التصدي لخطر فيروس " كورونا ".. وقدم تعازيه إلى الرئيس قيس سعيد والشعب التونسي في الضحايا .. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله شعب تونس والشعوب العربية، والإنسانية كلها من كل مكروه، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاضد والتكافل بين الأشقاء العرب، في مجابهة فيروس كورونا واحتواء مخاطره، وتفعيل دور العمل العربي المشترك في هذا الشأن.

كما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من ستيف سيسولاك حاكم ولاية نيفادا الأمريكية تناول آخر تطورات أزمة فيروس كورونا على المستوى العالمي وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها، وتنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات في هذا الشأن، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن بن زايد أشار إلى التعاون بين الامارات والولايات المتحدة في التصدي لفيروس "كورونا"، معزيا الشعب الأمريكي في ضحايا الوباء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن يتم تجاوز خطر الفيروس في أقرب وقت.