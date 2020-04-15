شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الحالات إلى 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 33 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الإصابات المسجلة في سوريا حتى اليوم 33 إصابة، شفي منها 5، وتوفيت حالتان.

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وقررت السلطات المعنية فى سوريا، اليوم السبت، مد تعليق الدراسة المدارس والجامعات حتى 2 مايو ضمن إجراءاتها ضد كورونا، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وكانت وزارة الصحة السورية، قد أعلنت عن ظهور 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالى داخل البلاد السورية إلى 25 حالة.

وينتشر فيروس كورونا المستجد بشكل كبير فى مختلف دول العالم، حيث تخطت وفياته حاجز الـ100 ألف، فى حين تجاوز تعداد المصابين بفيروس كورونا المليون و700 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 380 ألف حالة.