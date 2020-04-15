شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تسجيل 432 إصابة جديدة بكورونا وشفاء أكثر من ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والوقائية المجتمعية فى الإمارات اليوم الأربعاء، إن حالات الشفاء من فيروس كورونا تجاوزت أكثر من 1000 حالة، كما تم رصد 432 إصابة جديدة، بالفيروس التاجي، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

كما أعلنت عن تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع أعداد الضحايا إلى 33، وقالت الوزارة عبر بيان بثته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قبل قليل: "وفاة 5 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة شملت 3 آسيويين ومصاب عربي ومصاب خليجي، وذلك نتيجة لتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 33 حالة.

وفى وقت سابق، أعلنت الإمارات عن اكتشاف طبي هو الأول من نوعه فى الدولة، حيث استطاعت تسجيل الجينوم الخاص بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن مركز التحكم والسيطرة الإماراتي لمكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس.

ويعتبر هذا الاكتشاف الطبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

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وفى منتصف مارس الماضى أعلنت وزارة الصحة الروسية، نجاح العلماء الروس في التعرف على جينوم فيروس كورونا بالكامل، سيساعد في ابتكار لقاح ودواء للفيروس.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة الروسية المنشورة بوكالة "سبوتنيك" : "نجح علماء معهد سمورودينتسوف للأبحاث العلمية بالتعرف على متوالية جينوم فيروس سارس-كوف-2 بالكامل عن طريق مريض بفيروس كورونا المستجد".

وتابع البيان: "فيروس كورونا جديد بالنسبة لنا، لذلك، من المهم تحديد طريق انتشاره ودخوله إلى البلاد وطريقة تغيره. هذه المعلومة ستساعد في ابتكار لقاح ودواء مضاد للفيروس لعلاج الكورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.