شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: سيتم تخفيف إجراءات العزل العام قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الأربعاء إن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.

لكن الرزاز قال إن الحكومة لن ترفع حظرا للتجول فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين.

وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس، وأعلنت السلطات الأردنية، حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منذ 10 أيام.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق، أكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية ومسؤول ملف كورونا فى الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في محافظة إربد الدكتور وائل الهياجنة خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالى، وقال الهياجنة - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، إن البروتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في "الرمثا" وإربد.

وأوضح أن مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسة التي انتشر بها الوباء كـ"عرس إربد" و"عمارة طلبة "48 و"الرمثا" مضى عليها أكثر من أسبوعين دون ظهور نتائج إيجابية لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم.

ورجح الهياجنة خروج أربع حالات شفاء جديدة من مستشفى الملك المؤسس اليوم؛ مما يعني انخفاض الحالات المتبقية في المستشفى إلى 28 حالة فقط، لافتا إلى أنه أجري في المحافظة ما يقارب الـ6 آلاف فحص ومسحة مخبرية. يذكر أن الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، تابع خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطنى،أمس الاثنين، الإجراءات المتعلقة بعملية التعلم عن بُعد فى الجامعات، وركز الاجتماع، الذى عقد بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، على أهمية أن تقوم الحكومة والمعنيون بتحسين البنية التحتية بهدف تعزيز المحتوى التعليمى عن بُعد لطلبة الجامعات، وضمان جودة تغطية شبكات الاتصالات. Advertisements

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد الملك عبدالله الثانى ، خلال الاجتماع بحضور الأمير فيصل بن الحسين مستشار الملك و رئيس مجلس السياسات الوطنى، ضرورة وجود فريق يتابع عملية التعلم عن بُعد بشكل مستمر لتطويرها، مع الأخذ بملاحظات الطلبة وأساتذة الجامعات.