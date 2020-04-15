شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تمديد حظر التجول حتى مطلع شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول فى عموم البلاد حتى مطلع شهر رمضان المبارك، لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن سكاى نيوز.

وفى وقت سابق قالت الحكومة العراقية إنها مدت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها فى إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها. وكان حظر التجول الذى فُرض يوم 17 مارس يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.

وأعلنت العراق اليوم الأربعاء تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد ليرتفع الإجمالي إلى 1415 حالة.

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وأمس علّق العراق، ترخيص وكالة رويترز للأنباء، بعد أن نشرت قصة تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 فى البلاد أعلى من التقارير الرسمية المعلنة، وقالت الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام فى العراق إنها قررت سحب ترخيص رويترز لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار) على ما وصفته بانتهاك الوكالة لقواعد البث الإعلامي.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، فى رسالة إلى رويترز، إنها اتخذت هذا الإجراء بسبب حدوث هذا الأمر فى ظل الظروف الحالية مما ستكون له تداعيات خطيرة على صحة وسلامة المجتمع.

وعبرت وكالة رويترز، عن أسفها لقرار السلطات العراقية مؤكدة تمسكها بالقصة التى قالت إنها استندت فيها لمصادر طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة وإن رأى وزارة الصحة كان ممثلا فيها بصورة كاملة.