شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبد الله يوجه الحكومة لإنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، ووجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى، تفاصيل الاجتماع وغرد: "الملك عبدالله الثاني يدعو، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، ويوجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج".



العاهل الأردنى

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وتابع الديوان الملكى: "الملك عبدالله الثاني يؤكد ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسئولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر"، مضيفا: "الملك عبد الله الثاني يؤكد أن رفع الحظر عن أية منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق، للتحقق من عدم وجود إصابات بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة".

وفى سياق آخرقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الأربعاء إن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.

لكن الرزاز قال إن الحكومة لن ترفع حظرا للتجول فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين.

وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس، وأعلنت السلطات الأردنية، حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منذ 10 أيام.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.