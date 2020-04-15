شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يضبط 54 كيلوجراما من المتفجرات شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تدمير مخبأين بهما 54 كيلوجراما من مادة "TNT" المتفجرة وكمية من الذخيرة، بولاية تيزي وزو (شمال شرق).
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل سيدي علي
بوناب، بتيزي وزو مخبأين يحتويان على 54 كيلوجراما من مادة الـ TNT، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ103 طلقات وأجهزة اتصال، فيما أوقفت قوات الجيش عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة (شمال شرق)".
وأضاف البيان أنه تم توقيف 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وعين صالح (وسط).
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائرى يضبط 54 كيلوجراما من المتفجرات شمال شرقى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.