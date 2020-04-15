شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية، أنه لم يتم تسجيل حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبقى عدد الحالات المُسجلة ٣٢ اصابة.
وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الاربعاء، أن اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء، استعرضت خلاله التقارير الوبائية التي أكدت أن الإصابات بفيروس كورونا مازالت 32 إصابة متضمنة خمس وفيات.
وأشارت إلى رصد ٣٥ حالة اشتباه جديدة، تخضع جميعها في مراكز العزل للفحص المعملي.
وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، قررت الإغلاق العام لولاية الخرطوم، بدءا من السبت المقبل، ولمدة ثلاثة أسابيع.
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