شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: ليس هناك عدوى مجتمعية بفيروس كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عدم وجود "عدوى مجتمعية" بفيروس كورونا في لبنان حتى الآن، مشيرا إلى أنه يدعم استمرار الالتزام المجتمعي بالتدابير الوقائية والحجر المنزلي حرصا على عدم تفشي الوباء.

وقال وزير الصحة اللبناني - في تصريح له اليوم – إن عينات الفحص المخبري (تحاليل الـ بي سي آر) التي أجريت بشكل عشوائي في عدد من المناطق والمدن المختلفة، شمالا وجنوبا، جاءت نتيجتها سلبية (الخلو من فيروس كورونا) بما يؤكد أن البلاد لم تصل إلى مرحلة العدوى المجتمعية.

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وأشار إلى أن لبنان سيتسلم خلال الساعات القليلة المقبلة مساعدات طبية على سبيل الهبة من الحكومة الصينية، إلى جانب أن منظمة الصحة العالمية وفرت كميات من فحوص الـ (بي سي آر) والتي سيتم في ضوئها رفع عدد الفحوص المخبرية للكشف عن الفيروس ما بين 1000 و 1500 فحص يوميا ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن كافة الدول التي اعتمدت أجهزة الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا، بدأت تعيد النظر في هذا النوع من الفحص، وذلك باعتراف منظمة الصحة العالمية، لأنه تسبب في إفشال سياسة احتواء الوباء في ضوء انخفاض درجة دقة نتائج هذه الأجهزة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستسمح باستخدام الفحص السريع ابتداء من أول شهر مايو المقبل ولكن ضمن ضوابط صارمة ومراقبة من جانب الوزارة.

وسُجلت في لبنان 658 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 21 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.