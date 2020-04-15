«المرور»: تجديد رخصة القيادة متاح إلكترونيا دون شرط «فحص النظر»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور إمكانية تجديد “رخص القيادة” إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون اشتراط الكشف الطبي للنظر؛ وذلك تسهيلاً للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية. وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تسهيلا للمستفيدين من خدمات المرور السعودي، يمكنكم الآن تجديد “رخص القيادة إلكترونيا عبر منصة أبشر، دون اشتراط الكشف الطبي للنظر، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية”.

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