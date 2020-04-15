مصر تغلق الأماكن العامة أثناء احتفالات شم النسيم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عامل بناء يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في القاهرة يوم 13 أبريل 2020

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الاربعاء إنه كلف المحافظين بالغلق الكامل دون تهاون لأي حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ أثناء الاحتفالات بشم النسيم وهو عيد الربيع المصري الذي يحل يوم الاثنين 20 أبريل نيسان.

ودعا مدبولي في بيان إلى إغلاق أي أماكن قد تشهد تجمعات وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، ”بأقصى درجات القوة“، بالتعاون مع مديريات الأمن.

وقال للمحافظين ”أنتم مسؤولون مسؤولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات“.

واعتاد المصريون الخروج إلى الحدائق والمتنزهات في هذا العيد الذي بدأ الاحتفال به في العصر الفرعوني.

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وسجلت مصر 2350 حالة إصابة بالفيروس منها 178 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وتفرض مصر حظر تجول ليليا كما أغلقت المدارس والجامعات في إطار جهودها لمكافحة تفشي الفيروس.