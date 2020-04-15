فيديو.. "رسالة مؤثرة" من رائدة فضاء لأطفال العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جيسيكا مير من داخل محطة الفضاء

وقالت جيسيكا مير، وهي رائدة فضاء أميركية من أصول عراقية، إنها تسعى لرسم الابتسامة على وجوه أطفال العراق، من الفضاء.

وتخوض مير، رائدة الفضاء التي تعمل مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، رحلة مدتها 7 أشهر، داخل محطة الفضاء الدولية.

وقالت مير في فيديو نشرته (ناسا): "مرحبا، أنا جيسيكا مير، وأنا سعيدة جدا لأنني أستطيع رسم الابتسامة من الفضاء، على وجوه أطفال العراق".

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وخاطبت أطفال العراق قائلة: "هل تعلمون بأننا لا نتشارك فقط بالسماء والشمس والقمر، بل أننا نتشارك كذلك بتراثنا، فوالدي وعائلته من بغداد، لذا بإمكانكم القول أننا معا نكون عائلة واحدة كبيرة".

وأضافت: "عندما أحلق فوق بغداد، أنا أكون فوقكم بمسافة 350 كلم، ولكنني أستطيع أن أرى أضواء بغداد الكثيفة من الفضاء".

"بإمكانكم أن تبحثوا عني ليلا، باستخدام موقع إلكتروني خاص من ناسا، يعلمكم بوقت تحليق مركبة الفضاء الدولية فوقكم".

"ربما سأرى ابتسامتكم اللامعة من الفضاء، وأنتم ستروا ابتسامتي لكم".

وأضافت رائدة الفضاء التي تعمل مع ناسا منذ 2013: "عندما كنت طفلة صغيرة، كنت أحلم بأن أكون رائدة وفضاء، وقد تصبحون أنتم كذلك في المستقبل".

"أتمنى أن أرى آخرون من أصول عراقية، مثلي، يكملون مغامراتنا في الفضاء. ادرسوا بجد، وافعلوا كل ما بوسعكم، وحاولوا تحقيق أحلامكم".