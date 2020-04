دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي عليك حذفها فوراً: تطبيقات مخادعة على آيفون تسرق أموالك

حذر خبراء في التقنيات مستخدمي هواتف آيفون من العديد من التطبيقات المخادعة التي يجب حذفها بأسرع وقت من أجهزتهم، لأنها قد تكلفهم مئات الدولارات سنوياً.

تطبيقات مخادعة على آيفون

وبحسب ما ذكره الخبراء، فإن هناك أكثر من 30 تطبيقاً شائعاً متاحة للتحميل على هواتف آيفون من خلال المتجر الرسمي لشركة آبل، حيث تستخدم هذه التطبيقات طرقاً خادعة لاستنزاف أموال المستخدمين.

وقال الخبراء أنه بمجرد قيام المستخدم بتحميل أي من هذه التطبيقات، والتي تتوفر عادة في البداية بشكل مجاني، سرعان ما تتحول إلى تطبيقات باشتراك مدفوع، ويجد المستخدم نفسه في النهاية يدفع نحو 400 دولاراً خلال العام.

كيف تستولى التطبيقات المخادعة على أموال المستخدمين؟

وأشاروا إلى أن هذه التطبيقات تقوم باستخدام برمجيات ضارة تُعرف باسم fleeceware، والتي تقوم بفرض رسوم إضافية على المستخدمين مقابل وظائف متوفر في التطبيقات المجانية التي يقومون بتحميلها.

وأوضح الخبراء أن أغلب هذه التطبيقات تقوم بفرض رسوم اشتراك تبلغ مثلاً 9 دلوارات في الأسبوع أو 30 دولاراً في الشهر، وذلك بعد فترة تجريبية لمدة 3 أو 7 أيام، مشيرين إلى أن المستخدم إذا ما استمر في دفع هذا الاشتراك لمدة سنة، سيجد نفسه بعد عام قد دفع نحو 400 دولار مقابل تطبيق واحد.

تطبيقات عليك إزالتها فوراً من جهازك الآيفون

ولفتت تقارير تقنية إلى أن أغلب التطبيقات التي حذر منها الخبراء هي برامج لتحرير الصور وقراءة الأبراج والحظ والكف وماسحات رمز الاستجابة السريعة والباركود وغيرها.

ورغم أن هذه الطبيقات تُعلن عن نفسها على منصة آب ستور بأنها مجانية، إلا أنه بمجرد تحميلها على أجهزة آيفون، تطلب من المستخدمين إدخال بيانات بطاقاتهم الائتمانية، وفي أغلب الحالات، تكون مزاياها المفيدة مقيدة بهذا الشرط.

وفيما يلي قائمة التطبيقات المخادعة التي يجب عليك إزالتها من هاتفك الآيفون، وفقاً لما جاء في التقارير:

Seer App:Face, Horoscope, Palm Selfie Art – Photo Editor Palmistry Decoder Lucky Life – Future Seer Life Palmistry – AI Palm & Tag Picsjoy-Cartoon Effect Editor Aging seer – Faceapp,Horoscope Face Aging Scan-AI Age Camera Face Reader – Horoscope Secret Horoscope Secret CIAO – Live Video Chat Astro Time & Daily Horoscope Video Recorder / Reaction Crazy Helium Funny Face Editor Banuba: Face Filters & Effects QR Code Reader – Scanner QR Code Reader & Barcode PRO Max Volume Booster Face Reading – Horoscope 2020 Forecast Master 2019 mSpy Lite Phone Family Tracker Fortunescope: Palm Reader 2019 Zodiac Master Plus – Palm Scan WonderKey-Cartoon Avatar Maker Avatar Creator – Cartoon Emoji iMoji – Cartoon Avatar Emojis Life Insight-Palm & Animal Face Curiosity Lab-Fun Encyclopedia Quick Art: 1-Tap Photo Editor Astroline astrology, horoscope Celeb Twin – Who you look like

