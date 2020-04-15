دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تعلن رسمياً عن آيفون SE بمعالج A13 وكاميرا خلفية أحادية بسعر 399 دولار

© Tech World قدمت بواسطة

أعلنت شركة آبل رسمياً عن الآيفون رخيص الثمن المنتظر SE الجيل الثاني بسعر 399 بمواصفاته الأساسية مع ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت.

وجاء تصميم الآيفون الجديد متوافقاً مع التسريبات السابقة التي تحدث عن تشابهه الكبير مع آيفون 8 بحواف علوية وسفلية كبيرة نسبياً بواجهة أمامية تحوي زر الهوم مدمج بتقنية Touch ID وشاشة IPS LCD Retina قياس 4.7 بوصة.

آيفون SE الجديد يأتي بكاميرا خلفية أحادية بدقة 12 ميجا بكسل مزودة بفلاش تقدم أداءً جيداً نظراً لدعم الآيفون بمعالج A13 Bionic الذي يحسن من أداء الكاميرا كما سبق وشهدنا في نسخ أيفون 11، كما يملك SE كاميرا أمامية بدقة 7 ميدا بكسل.

على مستوى خيارات ذاكرة التخزين الداخلية في الأيفون يدعم ذاكرة حتى 256 جيجا بايت مما يعني ارتفاع السعر عن 400 دولار في حال اختيار الذاكرة الأكبر.

فيما يدعم الهانف تفنية اتصال WiFi 6 وGigabit LTE وبطاقتي اتصال SIM وبطاقة مدمجة eSIM مع جعم الجيل الثاني من تقنية بصمة الإصبع Touch ID بالإضافة لدعم تقنية الشحن اللاسلكي والشحن السريع بقدرة 18 واط ومدعم بمعيار مقاومة الماء والغبار IP67.

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السعر والتوفر في السوق

ستفتح الشركة باب الطلب المسبق على الآيفون الجديد الذي يأتي بالأحمر والأبيض والأسود بداية من الجمعة القادم 17 أبريل.

بينما سيتم إطلاقه في السوق في 24 إبريل، بحيث ستكون النسخة الأساسية بذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 400 دولار ونسخة 128 جيجا بايت بسعر 449 دولار بينما الأكبر سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 549 دولار، فيما سيحصل المشترين على سنة اشتراك مجانية في آبل TV.

المصدر

شركة آبل

التدوينة آبل تعلن رسمياً عن آيفون SE 2 بمعالج A13 وكاميرا خلفية أحادية بسعر 399 دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.