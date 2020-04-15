دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سكان الأرض يتابعون حدثاً فلكياً فريداً من نوعه على مدار يومين

يشهد سكان العالم يومي 14 و15 أبريل الجاري حدثاً فلكياً نادراً وفريداً من نوعه، حيث تظهر في السماء 4 أجرام سماوية على خط واحد، ومن الممكن رؤيتها من على الأرض.

4 أجرام سماوية على خط واحد في السماء

ووفقاً لما ذكرته تقارير فلكية، فإن هذا الحدث الفلكي الفريد سيصطف فيه القمر مع 3 كواكب هي: زحل والمريخ والمشتري، وسيكون أي شخص على كوكب الأرض قادراً على مشاهدة هذا الحدث الفلكي الفريد من نوعه، بداية من مساء يوم الثلاثاء.

وأشارت التقارير إلى أن الناس سيكون بإمكانها مشاهدة الأجرام السماوية الأربعة في السماء، حيث ستكون البداية بظهور القمر على الجانب الأيمن من المشتري يوم الثلاثاء.

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أما في يوم الأربعاء، فإن القمر سيصل إلى منتصف المجموعة من منظورنا الأرضي، على أن تكون ليلة 16 أبريل هي الفرصة الأخيرة لمشاهدة هذا التجمع الفلكي الفريد من نوعه في وقت واحد.

وأضافت التقارير أن القمر سيكون على بعد نحو 243 ألف ميل من الأرض، لافتة إلى أن اللقاء الأول بين القمر والمشتري سيمكن

رصده بواسطة الأشخاص الذين يملكون تليسكوب، كما أن هؤلاء سيتمكنون من مشاهدة أقمار المشتري مصطفة على جانب واحد من الكوكب في خط مستقيم تقريباً.

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أحداث فلكية في 2020

وفي سياق آخر، فإن العالم يشهد خلال العام الحالي 2020 العديد من الأحداث الفلكية النادرة، والتي تتضمن حالات خسوف قمر وكسوف شمس، بالإضافة إلى عدة ظواهر فلكية مميزة أخرى.

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فعلى سبيل المثال، فستكون هناك حالة خسوف قمر جزئية في 5 يونيو المقبل، حيث سيخسف ما نسبته 58% تقريباً من القمر، وسيمكن مشاهدته في عدد من الدول العربية، وستكون هناك حالة أخرى في 5 يوليو القادم، وسيخسف حوالي 37% من قرصه، ولن يمكن رؤيته بشكل واضح بالعين المجردة.

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وفيما يتعلق بأول حالة كسوف للشمس هذا العام، فستكون في 21 يونيو القادم، وستكون عبارة عن كسوف حلقي يمكن رؤيته في عدة دول عربية مثل اليمن وسلطنة عمان، بينما سيكون الكسوف الثاني كلياً، وسيحدث يوم 14 ديسمبر المقبل.

كما أن هناك عدة حالات لزخات الشهب خلال عام 2020، من بينها واحدة ستكون ذروتها في 5 مايو المقبل، وسيُشاهد فيها حوالي 50 شهاباً في الساعة، وواحدة أخرى في 14 ديسمبر القادم، حيث يُتوقع رؤية 150 شهاباً في الساعة وقت ذروتها.

وبالإضافة إلى هذا، فإنه من بين الأحداث الفلكية المميزة هذا العام هو اقتران كوكب المشترى مع كوكب زحل في 21 ديسمبر القادم، وسيمكن رؤيته من الأرض، مع العلم هذا الاقتران يتكرر كل 20 سنة تقريباً، وذلك بحسب ما جاء في تقارير فلكية.المزيد:

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