حديقة حيوانات 3D في منزلك: هكذا تُسلي غوغل أطفالك في العزل المنزلي

ابتكرت شركة غوغل الأمريكية طريقة جديدة طريفة للترفيه عن الأطفال والكبار على حد سواء، خلال فترة العزل المنزلي الطويلة، التي تم فرضها في العديد من الدول للوقاية من فيروس كورونا.

حيوانات ثلاثية الأبعاد في منزلك

حيث منحت غوغل كل مستخدميها إمكانية استعراض صور حيوانات ثلاثية الأبعاد من خلال هواتفهم الذكية، وجعلها تتواجد في أي مكان داخل منازلهم، حيث لاقت هذه الخاصية تفاعلاً كبيراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف تعرض الحيوانات ثلاثية الأبعاد في منزلك؟

فإذا كنت تمتلك هاتفاً ذكياً، يمكنك الاستفادة من هذه الخاصية الجديدة عن طريق تطبيق هذه الخطوات:قم بفتح متصفح غوغل على هاتفك الذكي. اكتب في خانة البحث اسم الحيوان الذي ترغي في رؤيته مجسماً. ستجد في أسفل البحث جملة View in 3D، اضغط عليها لترى صورة الحيوان ثلاثية الأبعاد أمامك. وستجد أسفل الصورة جملة View in Your Place، ليظهر بعدها الحيوان ثلاثي الأبعاد بحجمه الطبيعي في المكان الذي تجلس فيه.

شروط يجب توفرها في هاتفك الذكي لتعرض الحيوانات ثلاثية الأبعاد

وذكرت تقارير تقنية أن هذه الخاصية المشوقة تعمل مع العديد من الحيوانات مثل الأسد والنمر ودب الباندا والذئب والتمساح والقط وغيرهم.

وأشارت إلى أنه لكي تعمل هذه الخاصية، فيجب أن يكون هاتفك الذكي مزوداً بميزة الواقع المعزز AR حتى تتجسد الحيوانات داخل منزلك. كما ينبغي أن تقوم بتحميل أحدث نسخة من نظام التشغيل الذي يعمل به هاتفك.

