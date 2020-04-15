كورونا.. السودان يتسلم إمدادات طبية من رجل أعمال صيني

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

تسلم السودان، الأربعاء، دفعة ثانية من مساعدات مقدمة من رجل الأعمال الصيني الشهير "جاك ما"، تشمل أجهزة تنفس صناعي ومعينات طبية، لمكافحة جائحة كورونا.

ووفق بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، كان في استقبال شحنة المساعدات الطبية بمطار العاصمة الخرطوم، وكيل وزارة الخارجية الصديق عبدالعزيز، والسفير الصيني لدى السودان ماشين مين، وعدد من مسوؤلي الوزارة.

وذكر البيان أن شحنة المساعدات الطبية تضم أجهزة تنفس صناعي ومعينات لأخذ ونقل وفحص عينات فيروس كورونا، بالإضافة إلى ألبسة واقية وقفازات طبية وأجهزة لكشف الحرارة.

و"جاك ما"؛ صاحب مجموعة "علي بابا" الصينية الشهيرة للتجارة الالكترونية.

والثلاثاء، طلبت الخارجية السودانية من السلطات الصينية مساعدتها بالأدوية والمعدات الطبية لمجابهة الوباء.

وباليوم نفسه، أعلن نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان (حكومية)، صديق تاور، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 32، بينهم 5 وفيات، و3 حالات شفاء.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، وصلت إلى مطار الخرطوم، الدفعة الأولى من مساعدات رجل الأعمال الصيني للسودان، تضمنت "أقنعة واقية للكوادر الطبية والصحية، وملابس طبية واقية و20 ألف جهاز للفحص". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.