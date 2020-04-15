كورونا.. ارتفاع الوفيات في الجزائر والعراق

الجزائر، بغداد/ عبد الرزاق بن عبد الله، إبراهيم صالح/ الخليج 365

سجلت الجزائر، الأربعاء، 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 336، فيما أعلن العراق حالة وفاة رفعت الحصيلة إلى 79.

ففي الجزائر، قال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في الإيجاز اليومي لحصيلة كورونا: "تم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تسجيل 10 حالات وفاة أخرى، و90 إصابة جديدة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 2160 إصابة من ضمنها 336 وفاة".

وأوضح فورار أنه، منذ الثلاثاء، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس ليبلغ 708 من إجمالي المصابين وذلك بعد تسجيل 17 حالة شفاء جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة و15 إصابة جديدة بالوباء، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 79 والإصابات إلى 1415.

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وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن حالة الوفاة سجلت في محافظة ذي قار (جنوب)، فيما توزعت الإصابات: 4 في بغداد، 3 في البصرة، 3 في كربلاء، 3 في ذي قار، وإصابة واحدة في كل من السليمانية (شمال) وبابل (جنوب).

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 46 حالة تعافٍ من الفيروس، ما رفع مجمل حالات التعافي إلى 812.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و27 ألفا، توفي منهم أكثر من 129 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 494 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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