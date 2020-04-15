السعودية تعلن مقتل مطلوب أمنيا.. ونشطاء: رفض تهجيره قسريا

الرياض / الخليج 365-الرواية الرسمية للمملكة تقول إن عبد الرحيم الحويطي كان مطلوبا للأمن وقتل عقب إطلاق النار معهم قبل يومين

-الحويطي ظهر قبل مقتله بمقطع فيديو صوره بنفسه ينتقد فيه السلطات ويرفض ما عده "تهجيرا قسريا" من أرضه لصالح مشروع "نيوم"



أعلنت السلطات الأمنية السعودية، الأربعاء، مقتل "أحد المطلوبين أمنيا" في تبادل لإطلاق النار في إحدى بلدات منطقة تبوك شمال غربي المملكة.

يأتي ذلك بعد يومين من حديث نشطاء أن الواقعة جرت إثر رفض المواطن، عبد الرحيم الحويطي، الذي قُتل برصاص الأمن "تهجيره قسريا" من منزله.

وقالت "رئاسة أمن الدولة" (بمثابة جهاز استخباراتي داخلي)، في بيان، إن الحويطي قُتل أثناء مهمة القبض عليه في منزله بقرية "الخريبة" في تبوك، عقب مبادرته بإطلاق النار تجاه رجال الأمن ورفضه تسليم نفسه.

وأضافت أن "اثنين من رجال الأمن أصيبا (خلال تبادل إطلاق النار)، وجرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة حاليا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ولم تكشف الرواية الرسمية للسعودية عن سبب محاولة القبض على الحويطي، غير أن البيان أكد أن المملكة "ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل".

غير أن "الحويطي" ذاته قبل مقتله خرج في مقطع فيديو صوره بنفسه وتداوله نشطاء، الأحد الماضي، يتحدث عن أن السلطات تريد إخراجه وأخرين من أراضيهم بقرية "الخريبة"، وأنه يرفض "الترحيل والتهجير القسري".

وأوضح الحويطي، الذي توقع مقتله بالمقطع ذاته، أن قريته تقع "ضمن (أول مراحل) مشروع نيوم الذي أطلقه (ولي العهد السعودي)، محمد بن سلمان"، رافضا ما أسماه "إرهاب الدولة".

قبل أن يتداول نشطاء بمنصات التواصل، في اليوم التالي وسم "استشهاد عبد الرحيم الحويطي"، ومقطع فيديو مصاحب لإطلاق نار قالوا إنه كان استهداف له من جانب الأمن السعودي.

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وفي مقابل التنديد الواسع بأنباء مقتله عبر منصات التواصل، وصمت السلطات حتى صدر بيان رئاسة أمن الدولة اليوم، خرج عليان الزمهري أحد شيوخ قبائل الحويطات(ينتمي لها القتيل) في حديث لموقع "سبق" الإخباري السعودي(مقرب من السلطات) بالتأكيد أن القبيلة لا يمثلها شخص (لم يسمه)، مجددا تأييده لقادة الدولة.

ومع إعلان السلطات بعد يومين من الواقعة مقتله، قال عون أبو طقيقة، أحد مشايخ الحويطات لـ"سبق" أيضا إن ما فعله عبد الرحيم الحويطي "لا يمثل إلا نفسه"، مؤكدا تأييده لمشاريع المملكة لاسيما "نيوم".

ويقع مشروع "نيوم" شمال غربي السعودية، وتعول المملكة عليه في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط عبر استثمارات في مجالات السياحة والتجارة والزراعة والصناعة.

ويسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بناء مشروع منطقة "نيوم" الاقتصادية في إطار رؤية 2030 التي يقودها.

وتبلغ كلفة المشروع 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع.

وتقطن في هذه المساحة قبيلة الحويطات العربية العريقة، كما تتوزع في الأردن وفلسطين وسيناء بمصر.

وقال ولي العهد السعودي إن أول بلدة في منطقة "نيوم" ستكون جاهزة في عام 2020 على أن تكتمل المنطقة كلها بحلول 2025.

وأضاف بأن المشروع سيضخ مبلغ 100 مليار دولار في الإنتاج الاقتصادي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.