ليبيا.. الحكومة توجه بفتح تحقيق في هروب نزلاء سجن "صرمان"

ليبيا/ الخليج 365

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، أن 393 نزيلًا هربوا إثر تمرد في سجن مدينة صرمان (غرب العاصمة طرابلس)، الإثنين، ووجهت بإجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن الأمر، وحثت النزلاء الفارين على تسليم أنفسهم.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إنه أثناء تحرير صرمان "حدث تمرد بمؤسسة الإصلاح والتأهيل أدى إلى هروب جميع النزلاء، وهم 384 نزيلًا بمؤسسة صرمان وتسع نزيلات بمؤسسة النساء، وهم موقوفون احتياطيًا أو محكومون بناء على إجراءات صحيحة".

وأضافت أنها "وجهت جهاز الشرطة القضائية للإسراع بفتح تحقيق عاجل وشامل، للوقوف على خلفية هذه الأحداث، وتحديد المسؤولين عنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

ودعت "النزلاء الفارين إلى تسليم أنفسهم فورًا إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل"، وإلا "سيعرضون أنفسهم للملاحقة القضائية"، وفق البيان.

ووجهت الوزارة "جميع الجهات الأمنية والضبطية إلى اتخاذ كافة الإجراءات لضبط النزلاء الفارين".

وشددت على أنه "لا يوجد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التابعة للشرطة القضائية في صرمان أي محتجز بطريقة غير قانونية".

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ودعت "كل من تعرض للخطف أو الاحتجاز غير القانوني إلى التقدم ببلاغ للجهات القضائية والضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة بليبيا، عبر بيان في وقت سابق الأربعاء، عن "القلق البالغ إزاء تقارير عن اقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجين من دون إجراءات قانونية مناسبة أو تدقيق".

ودعت أطراف النزاع إلى "احترام دعوات الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) والشركاء الدوليين المتكررة إلى وقف إنساني مؤقت (للقتال)".

ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة (غرب)، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.

وسجلت ليبيا، حتى مساء الأربعاء، إصابة 35 شخصًا بالفيروس، توفى أحدهم، وتعافى 9، بينما أصاب إجمالًا أكثر من مليونين و26 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 129 ألفًا، وتعافى أكثر من 492 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة، في 26 من الشهر الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتمكنت القوات الحكومية، الإثنين، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين من مليشيات حفتر، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.