كورونا.. الحكومة اليمنية تجهّز مركزي عزل صحي

اليمن/ الخليج 365



أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، تجهيز مركزين للعزل الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا في محافظتين جنوبي البلاد.



جاء ذلك في تغريدة للجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة، نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر.



وأوضحت اللجنة أنه "بدعم من منظمة الصحة العالمية، تم تجهيز مركز ابن خلدون للعزل الصحي في محافظة لحج، ومركز العزل الصحي بزنجبار(مركز محافظة أبين)".



وأضافت أن التجهيزات شملت معدات طبية، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للطاقم الطبي في المركزين.



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وتأتي هذه الاستعدادات، ضمن الإجراءات الرامية إلى التصدي لاحتمال تفشي جائحة كورونا في اليمن.



وحتى مساء الأربعاء، لم يسجل اليمن سوى حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا تم إعلانها الجمعة الماضي في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.



وتحذر منظمات إغاثية دولية من عواقب وخيمة لكورونا حال تفشيه في اليمن، الذي يعاني ضعفا شديدا في القطاع الصحي، جراء الحرب المشتعلة منذ قرابة 6 سنوات.

وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و24 ألفا، توفي منهم أكثر من 128 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 492 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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