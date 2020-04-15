العراق... إقليم كردستان يمدد حظر التجول حتى 2 مايو

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365
قررت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق، تمديد حظر التجول في عموم الإقليم حتى 2 مايو/ أيار المقبل، في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الخليج 365، صادر عن مجلس وزراء الإقليم عقب اجتماع له الأربعاء.
وكان حظر التجول في الإقليم مدد مؤخراً حتى الـ16 من أبريل/ نيسان الجاري.
وقال البيان إنه "تقرر تمديد فترة تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية إلى 2 أيار المقبل، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية المُتخذة في إقليم كردستان".
وأوضح أن "رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني شدد على بذل أقصى ما يمكن من جهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية".
وأضاف أنه "تم تخويل وزير الإقليم للعلاقات مع الحكومة الاتحادية بتشكيل وفد للقيام بزيارة إلى بغداد والتباحث مع الوزارات المعنية في الحكومة إزاء حقوق إقليم كردستان ومستحقاته الدستورية، وتوحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية".
ويبلغ إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في إقليم كردستان 331 حالة بينها 4 وفيات، الى جانب تماثل 194 مصابا للشفاء التام، وفقا لوزارة الصحة في الإقليم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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