بسبب "كورونا".. العراق يفرج عن 950 سجينًا

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365
أصدرت السلطات العراقية، الأربعاء، قرارًا بالعفو عن 950 سجينًا، في مسعىً لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
واتخذت وزارة العدل العراقية، في وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، قرار "العفو الخاص عن 950 معتقلا".
والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات القضائية العراقية، الإفراج عن 3 آلاف و676 سجينا، في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.
والثلاثاء، سجلت وزارة الصحة العراقية، في بيان، 22 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 1400، بينها 78 وفاة، و766 متعافيًا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن العراق عن اتخاذ حزمة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها إغلاق الحدود البرية والبحرية، وإلغاء التجمعات، وتعليق الدراسة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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