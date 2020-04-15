كورونا.. "تيكا" التركية تقدم مساعدات طبية في لبنان

بيروت/ وسيم سيف الدين / الخليج 365

سلمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الأربعاء، مساعدات طبية في العاصمة اللبنانية بيروت وفي صيدا (جنوب)، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا تقدمة من الحكومة التركية إلى الشعب اللبناني.

وقال منسق تيكا في لبنان أورهان أيدن، إن"المساعدات تم تسليمها لمستشفى المقاصد الخيري الإسلامي في بيروت وللجمعية الطبية الإسلامية في صيدا جنوب لبنان".

وأضاف: "المساعدات هي عبارة مستلزمات من ملابس واقية للجسم وأخرى للوجه، ونظارات، وأقنعة N95، وأخرى جراحية، وقفازات، وجوارب واقية، وملابس يمكن التخلص منها ومعقمات"، ولم يحدد المصدر الكميات المقدمة.



وتمنى أيدن، في تصريح للأناضول أن "تكون هذه المبادرة في خدمة المقاصد علما أن الجمعية من أقدم الجمعيات الأهلية في لبنان".

وقال: "نحن في تيكا سوف نبذل مزيداً من الجهود في مساعدة ودعم لبنان خلال هذه المكافحة لفيروس كورونا".

من جهته قال ممثل جمعية المقاصد الدكتور محمد أمين بد للأناضول: "نشكر تيكا والحكومة التركية على المساعدات التي دائما تقوم بها".

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وأشار أن "هذه المساعدة لفتة خيرة وإنسانية جاءت في الوقت المناسب والصحيح".

وقال إن "مستشفى المقاصد بدأ مرحلة جديدة، فنحن نهيئ أنفسنا للعمل في وحدة كورونا الطبية في المستشفى".

واعتبر أن "هذه المساعدات تعطي دعما واستمرارا لاستكمال مشروعنا في المستشفى الخيري".

وكشف مصدر في تيكا أن هذه الدفعة جزء من المساعدات التي تقدمها تيكا لنجدة الشعب اللبناني في كافة المحافظات لمواجهة كورونا في الأيام المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق الأربعاء تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 658 حالة.

وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و24 ألفا، توفي منهم أكثر من 128 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 492 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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