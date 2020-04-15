مصر تغلق الأماكن العامة في “شم النسيم” بسبب #كورونا

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء إنه كلف المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأي حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ أثناء الاحتفالات بشم النسيم، عيد الربيع المصري، الإثنين المقبل 20 أبريل (نيسان).
ودعا مدبولي في بيان إلى إغلاق أي أماكن تشهد تجمعات وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي فيها مراكب نيلية، والميادين العامة التي فيها مناطق خضراء، وردع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، “بأقصى درجات القوة”، بالتعاون مع مديريات الأمن.
وقال للمحافظين: “أنتم مسؤولون مسؤولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بمنع أي تجمعات”.
واعتاد المصريون الخروج إلى الحدائق والمتنزهات في هذا العيد الذي بدأ الاحتفال به في العصر الفرعوني.
وسجلت مصر 2350 إصابة بالفيروس، منها 178 وفاة حتى أمس الثلاثاء، وفق بيانات وزارة الصحة.
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