سلطنة_عمان تسجل 97 إصابة بـ #كورونا

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم تسجيل (97) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (910) حالات وأربع (4) وفيات. وأكدت الوزارة أن حالة واحدة جديدة قد تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء (131) حالة. انشر الخبر :

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