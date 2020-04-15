الكويت تسجل 50 إصابة جديدة بـ #كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند الیوم الأربعاء عن تسجیل 50 حالة

إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1405 حالات.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن الحالات المخالطة بلغ عددھا 43 حالة ھي (حالتان لمواطنین كویتیین)

و(31 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(حالتان لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) و(حالتان لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة) و(حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الإیرانیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة النیبالیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة السیرلانكیة) وجمیع ھذه الحالات مخالطة لحالات ثبتت إصابتھا انشر الخبر :

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