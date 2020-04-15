كورونا 2.2 مليون إصابة وأكثر من 126 ألف وفاة

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ 2.231 مليون إصابة في السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من النصف مليون، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 126757 وفاة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وإيران، وتركيا، وبلجيكا، وهولندا.
وبلغت عداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 614 ألف إصابة، ونحو 26 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 174 ألف إصابة ونحو 18 ألف وفاة، وإيطاليا نحو 162 ألف إصابة ونحو 21 ألف وفاة.
أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82295 إصابة، و3342 وفاة.
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