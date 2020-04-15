بومبيو: إيران لا تريد الأموال لشراء الأدوية ولكن لأغراض فاسدة

فنّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، مزاعم النظام الإيراني مؤكدًا أنه يملك ما يكفي من المال لمكافحة فيروس كورونا، وإن لدى المرشد علي خامنئي احتياطات بمليارات الدولارات، ولكنه يرغب في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي لأغراض فاسدة.

وأوضح مايك بومبيو، أن بلاده عرضت مساعدات إنسانية حقيقية للشعب، وإنما الأموال المرسلة إلى إيران سيتم إنفاقها على أهداف فاسدة؛ فيما رفض تقديم صندوق النقد الدولي قرض طارئ بقيمة 5 مليارات دولار إلى إيران؛ مؤكدًا أن الأموال لن تذهب بالفعل لمعالجة أزمة الصحة العامة في البلاد.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن: ” الدولة الراعية للإرهاب في العالم تسعى إلى الحصول على مبالغ نقدية لتمويل مغامراتها في الخارج لا لشراء الأدوية للإيرانيين “؛ مضيفًا: ” للمسؤولين الفاسدين في النظام تاريخ طويل في تحويل الأموال المخصصة للسلع الإنسانية إلى جيوبهم الخاصة وإلى وكلائهم الإرهابيين ” .