صفقات تبادلية بين برشلونة وتشيلسي

كشفت مصادر ان نادي برشلونة يرغب في ضم الفرنسي الدويل نغولو كانتي إلى صفوفه، في جزء من صفقة تتضمن انتقال نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار حاليا لبايرن ميونخ الألماني، إلى تشيلسي.

وقالت المصادر أن كوتينيو مطلوب بشدة في تشيلسي، وأن المباحثات بين الأطراف الثلاثة، برشلونة وتشيلسي من جهة، والبلوز ومدير أعمال اللاعب، تسير بصورة إيجابية للغاية، خاصة مع رغبة كوتينيو في العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

واوضحت بأن مسؤولي برشلونة يرون أن كانتي سيكون الحل المثالي لأزمات خط الوسط في البلوغرانا، والذي يعاني من تقدّم سن التشيلي فيدال والكرواتي راكيتيتش، وكذلك سيرجي بوسكيتس، ويمكن أن يكون كانتي، 29 عاما، هو طوق الإنقاذ للبارسا في الموسم المقبل.