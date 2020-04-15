شكرا لقرائتكم خبر عن لتبادل الخبرات في مواجهة «كورونا».. فريق طبي صيني يتوجه إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

غادر فريق من ثمانية خبراء طبيين الصين متوجهين إلى المملكة؛ لتبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الرياض وبيكين.

ويتخصص الخبراء في مجالات منها مكافحة عدوى المستشفيات، والأمراض المعدية، وأمراض الجهاز التنفسي، والعناية المركزة، والاختبارات المعملية، حيث انطلق الخبراء إلى المملكة صباح اليوم من مدينة يينتشوان في منطقة نينغشيا.

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يذكر أن الخبراء الصينيين كانوا من العاملين في عدة مستشفيات، وفي مركز نينغشيا لمكافحة الأمراض، كما تضمن الفريق ضابط اتصال من مكتب الشؤون الخارجية.