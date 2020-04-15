الجدعان: G20 تخصص 7 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

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أعلن وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الاربعاء موافقتهم على تعليق موقت لخدمة الدين للدول الاشد فقرا، وذلك في بيان اصدروه بعد اجتماع عبر الفيديو.

وقال ممثلو مجموعة العشرين "توافقنا على مقاربة منسقة مع جدول زمني مشترك يتضمن ابرز مزايا هذه المبادرة (...) التي وافق عليها ايضا نادي باريس"، موضحين ان "جميع المانحين الرسميين الثنائيين سيشاركون في هذه المبادرة".

وحض البيان الجهات المانحة الخاصة على المشاركة بدورها في المبادرة.

وأيدت مجموعة السبع الثلاثاء خطوة مماثلة لمساعدة الدول الاكثر فقراً على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لتفشي وباء كوفيد-19، ولكن شرط الحصول على موافقة مجموعة العشرين.

وقال وزير المال السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "نحن عازمون على عدم توفير أي جهد لحماية الارواح".

وشدد على أنه في هذه المرحلة غير المسبوقة، لا بد من تقديم أكبر دعم ممكن للاقتصاد العالمي والتأكد من صمود النظام المالي. وأضاف "علينا مواصلة جهودنا وتعزيزها".

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وقال الجدعان إن مجموعة الـ20 قد خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات كورونا. وأضاف "سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافياً".

وأوضح وزير المالية السعودي أنه جرى العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية. وأشار إلى أن لدى السعودية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء.

وأكد الجدعان "نسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلاً، حيث أن وباء كورونا قد ألقى بثقله على شعوبنا واقتصاداتنا".

وانفقت الحكومات حتى الأن آلاف مليارات الدولارات لاحتواء تأثير الفيروس الذي يشل قطاعات برمتها في الاقتصاد العالمي.

واصاب وباء كوفيد-19 اكثر من مليوني شخص في العالم.

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