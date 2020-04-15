دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Honor 30 Pro Plus يحتل المركز الثاني في تصنيف DxOMark ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Honor اليوم عن آداء هاتف Honor 30 Pro Plus في DxOMark، حيث إحتل الهاتف المركز الثاني بعد أن سجل 125 نقطة بعد هاتف هواوي P40 Pro.

مازالت شركة هواوي تتصدر تصنيف DxOMark بهواتفها الذكية، حيث سجل إصدارها الجديد من علامة Honor التجارية 125 نقطة في إختبارات DxOMark، كما تفوق على كلاً من هاتفي Mate 30 Pro 5G وOppo Find X2 Pro بفارق نقطة واحدة، بينما جاء بعد هاتف هواوي P40 Pro الجديد بفارق ثلاث نقاط.

سجل هاتف Honor 30 Pro Plus في الإختبارات 136 نقطة في الصور، و104 نقطة في تسجيل الفيديو، وهي نتائج أقرب إلى هاتف نتائج هواوي المميز P40 Pro.

ولقد جاء هاتف Honor 30 Pro Plus بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.28، كما في هاتف هواوي P40 Pro، إلا أن Honor 30 Pro Plus لا يدعم OIS، أيضاً يأتي المستشعر الثاني بحجم 1/3.09 وبزوايا عرض واسعة ودقة 16 ميجا بيكسل بما يعادل بعد بؤري 17مم.

Advertisements

ومن المقرر أن تدعم إعدادات الكاميرة في هاتف Honor 30 Pro Plus تصوير بكفاءة أعلى في ظروف الإضاءة المختلفة مع تعريض أفضل، أيضاً قدم الهاتف آداء جيد في النطاق الديناميكي، مع توازن أفضل في اللون الأبيض.

أيضاً أكدت إختبارات DxOMark على تميز الألوان في تسجيل الفيديو، مع توازن دقيق في اللون الأبيض، بينما يواجه الهاتف بعض من عدم الإستقرار في التصوير الداخلي في الإضاءة المنخفضة، كما تقدم الكاميرة آداء مميز في ميزة التركيز التلقائي.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Honor 30 Pro Plus يحتل المركز الثاني في تصنيف DxOMark ظهر على التقنية بلا حدود.