شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: بريطانيا واليابان والنرويج أكدت رفض مشروع الضم واستمرار دعمها للأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن بريطانيا واليابان والنرويج، أكدت رفضها المطلق لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء عقب اتصالات هاتفية أجراها عريقات، اليوم الأربعاء، مع كل من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، والمبعوث النرويجي لعملية السلام تور وينسلاند، والمبعوث الياباني لعملية السلام مساهورو كانو.

وأضاف عريقات أن محدثيه أكدوا على مواقف بلدانهم بالرفض المطلق لأي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تحقيق السلام العادل والشامل لا يكون بفرض الإملاءات والضم، وإنما من خلال المفاوضات والإقرار بالحقوق المعترف بها للشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة والقانون الدولي، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين.