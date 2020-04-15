شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا الحوثية تواصل اعتداءاتها على مواقع الجيش اليمنى فى صرواح وتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى، محاولات هجومية لمليشيا الحوثي غربى محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي "سبتمبرنت"، اليوم الأربعاء - أن مليشيا الحوثى شنت محاولات هجومية عدة على مواقع الجيش في المخدرة، وصرواح، وتمكن أبطال الجيش من إفشالها، وتكبيد المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في الوقت ذاته .. قصفت المليشيا مواقع تمركز قوات الجيش في مناطق مختلفة بالمديرية ذاتها، تزامن مع قصف مماثل استهدف مواقع الجيش بمدينة تعز.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش التزامها بتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التي تقضي بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد.