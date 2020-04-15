شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مجموعة الـ20 خصصت تريليون دولار للدول الأكثر فقرا لمواجهة الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودى، إن مجموعة العشرين ضخت أكثر من 7 ترليون دولار في الاقتصاد العالمي لحماية الوظائف والأعمال، موضحا أن المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة مجموعة الـ 20 قدمت خطة لتأجيل سداد الديون.

وأشار وزير المالية السعودي، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن المملكة اتخذت تدابير احترازية بينها دعم القطاع الصحي، لافتا إلى أن مجموعة الـ 20 خصصت تريليون دولار للدول الأكثر فقرا لمواجهة الوباء.

وأوضح وزير المالية السعودى، أن مجموعة الـ 20 اتفقت على تجميد مستحقات مديونية الدول الأكثر فقرا حتى نهاية 2020.

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وفى وقت سابق انطلقت اليوم الأربعاء، برئاسة وزير المالية السعودية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، أعمال الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت عنوان "الاقتصاد العالمي ومعالجة جائحة "كوفيد-19"- وفق عكاظ.

يأتى الاجتماع فى إطار مواصلة مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية جهودها لاحتواء تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد العالمي، عبر حزمة من الإجراءات والحوافز المالية والضريبية التي أقرتها قمة قادة المجموعة في 26 مارس الماضي، وضمن هذه الجهود التي تشكّل في مجملها خارطة طريق لإنقاذ اقتصاد العالم خاصة الدول الأكثر فقرًا.

وناقش الاجتماع سبل اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة التحدي العالمي الذي يمثله جائحة COVID-19 وآثاره الصحية والاقتصادية، والتحديثات على خارطة الطريق لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة G20 الافتراضية التي عقدت في مارس الماضي ، ومناقشة الجهود المبذولة خلال الأيام القليلة الماضية، وبخاصة كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، التي أكدت دور المملكة الرئيس في قيادة الاقتصاد العالمي في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وضرورة التصدي لهذه الجائحة لتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية على الأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، والترحيب في الوقت نفسه بالتنسيق المشترك لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، عبر التدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها.