شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعلق صلاة الجمعة والجماعة بكل المساجد لمدة 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح اليوم قراراً بتعليق صلاة الجمعة والجماعة بكل المساجد ودور العبادة بولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من اليوم، وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس" كورونا" المستجد كوفيد 19.



وبين الوزير بحسب "واس" أن القرار جاء مستنداً من وزارة الصحة الاتحادية وفتوى مجمع الفقه الإسلامي.



وأكد أن قرارات وزارة الشؤون الدينية تأتي حسب ظروف الحالات الصحية في الولايات بالتشاور مع ولاة الولايات، وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن وكيلها السفير الدكتور الصديق عبدالعزيز تقدم خلال لقائه مع سفير الصين لدى الخرطوم ما شينمين، بطلب مساعدة السودان بالأدوية والمعدات الطبية في جهوده لمجابهة جائحة كورونا.

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والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، مع سفير الصين لدى الخرطوم، وبحثا عددا من موضوعات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي والتعاون لمجابهة كورونا.

من جانبه، أبدى السفير الصيني تفهمه للوضع الصحي بالسوادن، وتقديم العون بهذا الخصوص للسودان في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن الصين تولي اهتماما خاصا بتقديم المساعدات الطبية للسودان الصديق في مجابهة هذا المرض الخطير.

وتواصل وزارة الخارجية السودانية جهودها عبر بعثاتها الدبلوماسية متابعة أوضاع الجاليات السودانية والعالقين ببعثات السودان في كل من كمبالا، نواكشوط،ن أسمرا ، باريس ،القاهرة ، الرباط وجنيف، حيث تقوم بتوفير الاحتياجات والرعاية الطبية والمأوى لهم وذلك مواصلة للجهود التي تقوم بها الحكومة لحشد الموارد الرسمية والشعبية لمواجهة جائحة كورونا والتصدي لها.